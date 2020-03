Rivoluzione Napoli: De Laurentiis pronto a cedere le stelle, da Koulibaly a Insigne

Rivoluzione in vista per il Napoli in vista della prossima stagione. Tuttosport spiega che non ci sarebbero incedibili nella rosa azzurra: De Laurentiis è pronto a far partire Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Allan e José Maria Callejon, oramai prossimo a non rinnovare il contratto. Oltre a loro anche Fernando Llorente e Amin Younes.