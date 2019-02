© foto di Federico De Luca

Beppe Accardi, noto agente, a RMC Sport analizza il rendimento del Bologna, ultima squadra ad aver cambiato tecnico: "La rosa del Bologna è da metà classifica in su. In più adesso hanno fatto un mercato in cui sono stati presi giocatori importanti e ora il Bologna deve dimostrare di essere quella squadra che tutti si aspettavano ad inizio stagione. Inzaghi? Se uno è stato un grande giocatore non deve essere per forza anche un bravo allenatore. Ci sono tecnici che allenano molto bene ma non hanno un grande nome. Con Mihajlovic la musica cambierà al Bologna, ne sono convinto".