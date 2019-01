RMC SPORT - Ag. Cigarini: "Non penso che il Cagliari voglia lasciarlo"

© foto di Image Sport

Il noto agente Giovanni Bia è intervenuto a Quelli della Notte in onda su RMC Sport: "A gennaio di affari se ne fanno pochi ma i botti si faranno come sempre gli ultimi tre giorni. Kucka al Parma? Faggiano sta portando giocatori importanti e di esperienza che hanno voglia di dimostrare ancora una volta il loro valore. Ha ancora tanto da dire ed è un colpo importante per il Parma. Per quanto mi riguarda è ancora tutto abbastanza tranquillo, potrebbe esserci l'uscita di Cigarini dal Cagliari ma ancora è tutto fermo. Cigarini è sulla bocca di tante squadre ma gli affari si fanno in due. E' un giocatore importante e chi lo vuole deve bussare alla porta del Cagliari. Sono comunque operazioni difficili da fare a gennaio e secondo me il Cagliari non lo darà a gennaio. Piatek? Visto che si parla davvero di tanti soldi credo si possa fare. Se al Genoa non sono pazzi lasciano andare Piatek al Milan. Certo che poi non sarà facile per il Genoa sostituirlo e per questo l'affare si dovrebbe fare velocemente. Traorè alla Fiorentina? Lo conosco molto bene ed è un prospetto importantissimo e credo che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo colpo. Paragone? Somiglia molto a Seedorf e Nainggolan ma fisicamente è più mingherlino. E' un giocatore straordinario e sono rimasto colpito dalla sua personalità. Spero che il prossimo anno possa fare il grande salto anche Samuele Ricci, un mio giocatore del 2001 dell'Empoli con cui Traore ha giocato spesso".