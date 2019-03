RMC SPORT - Ag. Sturaro: "Il gol? Come respirare. Ora basta polemiche"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, in esclusiva a RMC Sport 'Live Show':

Sul gol di ieri contro la Juventus:

"Era l'ultima squadra al mondo a cui lui avrebbe voluto segnare, la Juventus fino all'ultimo era indecisa se cederlo. Ha un rapporto pazzesco con tutti: dal presidente al mister Allegri. Per lui è stato un anno pesante e questo gol significa respirare: ha visto la luce in fondo al tunnel, ha una testa fortissima. È stato bellissimo ieri, lui era molto emozionato. Con Perin sono amici e quando ha raccolto la palla dentro la rete aveva una faccia che era tutta un programma. Stefano ama sia il Genoa che la Juventus, le due società che hanno valorizzato la sua carriera ma nel futuro c'è l'idea di andare all'estero".

Magari nel futuro ci sarà anche la Nazionale...

"È un sogno. Mister Conte lo ha voluto alla Juve e in Nazionale. La maglia azzurra rappresenta tutto per un calciatore. Le polemiche per i soldi spesi dal Genoa per il suo riscatto? Ne leggo tante e non esprimo un giudizio sulla sua valutazione. Poi nel mercato vedo giocatori medi che vengono venduti a cifre altissime. Sicuramente la Juventus trattava la sua cessione in Premier League per 20 milioni, anche se in passato Allegri ha sempre posto un veto sul suo addio".

Ci spiega la sua cessione allo Sporting Lisbona?

"Doveva subire una pulizia del tendine. Così ci siamo appoggiati agli amici dello Sporting pensando che potesse tornare a ottobre-novembre, invece l'infortunio si è rivelato molto più lungo del previsto. I dirigenti portoghesi sono state delle persone per bene, le dobbiamo solo ringraziare per aver creduto in Stefano. Non ha mai fatto un allenamento a Lisbona, si è sempre curato a Torino".

La Juventus è pronta per vincere la Champions?

"Mai come quest'anno è pronta. Non credevo che Ronaldo fosse così forte, è un marziano vero. Poi ci vorrà anche una buona dose di fortuna. L'Atletico? Sapevo che avrebbero fatto una partita pazzesca".