© foto di Giacomo Morini

Attraverso le frequenze di RMC Sport, l'ex team manager dell'Ajax David Endt ha parlato dei lancieri che sfideranno la Juventus nei quarti di Champions League. "Quando arrivi ai quarti, tutto è possibile. Per l'Ajax sarà molto importante avere coraggio, fiducia e un po' di fortuna. Dico che l'Ajax ha il 35% di possibilità di superare il turno. La Juve ha vinto in modo brillante a Torino, ma ha perso a Madrid contro l'Atletico. I bianconeri non sono imbattibili, per me l'Ajax può comunque vincere se tutto dovesse andare per il verso giusto", le sue parole.