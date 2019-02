Ospite di RMC Sport, l'avvocato Mattia Grassani ha commentato la decisione della FIFA di bloccare, per due sessioni, il mercato del Chelsea:

Higuain può tornare alla Juventus?

"Assolutamente sì. Ci sono possibilità che Higuain torni alla Juventus, con questo blocco del mercato il Chelsea non può fare ingressi in prestito o a titolo definitivo. Questa sanzione lo inibisce dal riscatto. Ora si genererà un gioco delle parti in base al rendimento dell'argentino. Se Higuain, che ha un ingaggio pesante, non rende al meglio, il Chelsea non proverà a forzare per tenerlo mentre la Juventus in questo caso farà di tutto per non riprenderlo. Potrebbe essere una partita a scacchi".

Su Bakayoko:

"Bakayoko non entra a far parte del blocco mercato del Chelsea, mentre Higuain potrebbe essere un disturbo sia per la Juventus che per i Blues".