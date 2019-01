RMC SPORT - Beneforti: "Bologna, la società ha fatto danni importanti"

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Claudio Beneforti, giornalista: "Saputo ha messo 130 milioni di euro nel Bologna, di conseguenza la colpa della situazione odierna è di chi ha gestito il Bologna in questi anni. La squadra è stata indebolita di mese in mese. Il Bologna fa fatica oggi a fare calcio e Inzaghi ci ha messo del suo in quello che sta succedendo. Questo è un Bologna che se guidato da Donadoni avrebbe 5 o 6 punti in più. Se dovesse andare male con la SPAL sarebbe improponibile continuare con Filippo Inzaghi. Però apprezzerei di più la società che decide di andare fino in fondo con Inzaghi. Questa società ha fatto danni importanti, lo dice la classifica".

Cosa ti aspetti a livello di mercato da questo Bologna?

"In attacco hanno preso Sansone e se vogliono prendere un altro attaccante devono mandarne via un altro. Destro e Falcinelli dovrebbero trovare un'altra sistemazione. Menomale che Tinti ha portato Soriano e Sansone al Bologna perché altrimenti si stava ancora a zero. Il Bologna aveva chiuso per Spinazzola che sarebbe stato un buon rinforzo poi però si è infortunato Cuadrado e Spinazzola è rimasto alla Juventus. Se non può arrivare Spinazzola il Bologna proverà a chiudere per Caceres".

Cosa pensi di Traorè alla Fiorentina?

"Il declino del Bologna è iniziato quando Corvino è andato via. Saputo ha lasciato andare via l'unico uomo che aveva portato lui a Bologna. Lì è iniziato il problema vero. Traorè è un grande colpo per la Fiorentina. Credo che lo avrebbe voluto già ai tempi di Bologna poi però non lo fece forse per colpa sua, forse per colpa della società. E' un grande colpo, per quello che ho visto io Traorè è già un giocatore importante ora".

Wanda Nara sta tenendo sotto scacco tutti dal punto di vista comunicativo?

"Wanda Nara crea veramente mille difficoltà all'Inter. Non so dove voglia arrivare ma sicuramente l'Inter dovrà lottare molto se vorrà trattenere Mauro Icardi. Se Wanda Nara e Icardi vogliono restare all'Inter la società dovrà pagare bene la sua riconferma, se invece fanno il doppio gioco perché vogliono andare a giocare da un'altra parte l'Inter non potrà far niente".