© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, parla in esclusiva ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione 'Maracanà'. Il patron granata ha parlato anche del presunto interesse per il milanista Patrick Cutrone: "È certamente un giovane di buonissima qualità. Piatek sta facendo meraviglie ed è un po’ chiuso. Noi però abbiamo Belotti, Zaza, Niang, Iago Falque, più i giocatori prestati in prestito. Non lo so, adesso ne abbiamo anche troppi", le parole di Cairo. Un commento, poi, anche sull'accostamento di Armando Izzo con la Roma: "Izzo ha un contratto con noi di 4 anni. Non parliamone proprio: sta facendo benissimo, è assolutamente da Toro. Ci mancherebbe altro", ha detto.