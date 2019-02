RMC SPORT - Ceccarini: "Juventus, più Chiesa che Salah. Zaniolo piace"

Nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto il giornalista Niccolò Ceccarini, direttore dell’emittente, per analizzare il mercato della Juventus:

Sullo scambio Dybala-Salah: “Non so se Salah sia il prescelto in caso di partenza di Dybala. C’è anche Chiesa, anche se si parla di cifre importanti. Dybala è un giocatore che piace, ma non credo si possa fare uno scambio alla pari. Dybala vale più di Salah e non so quanto il Liverpool sia per Dybala una destinazione gradita. Se dovesse andar via secondo me ha in testa Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco. Credo che andrà via Douglas Costa. Il mercato offre tantissimi spunti, la Juventus non vuole cedere Dybala, non credo voglia andar via, lo scambio con Salah non mi sembra percorribile”.

Su Zaniolo: “In pole position non lo so, ma la Juventus è fortemente interessata. È un giocatore che può giocare in più ruoli, può fare tante cose, ha qualità, senso del gol che non guasta mai. Bisogna vedere quanto lo fanno pagare. Se la Roma non riesce a rinnovargli il contratto entro fine stagione sono dolori. Se la Roma non centra il quarto posto la vedo difficile trattenerlo, dovranno sicuramente cedere qualcuno”.

Sul difensore: “De Ligt sarebbe il profilo più interessante, certo costa tanti soldi ma la Juventus ha le idee chiare, sa che deve operare lì e non può sbagliare. So che piace anche Savic, ma l’Atletico Madrid ha risposto di no. La Juventus era pronta a spendere anche 40 milioni di euro, ma i colchoneros non hanno voluto trattare nemmeno per l’estate. La sensazione di Marcelo è forte, ci stanno pensando seriamente”.