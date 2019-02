© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’ è intervenuto il direttore dell’emittente Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato: “Marcelo già della Juventus? Servirebbe avere degli informatori stratosferici per saperlo. Io penso che sia un’operazione che la Juventus voglia fare, anche se presuppone la partenza di Alex Sandro. La Juventus se vuole lo prende, ma in questo momento c’è da verificare il futuro di Allegri che secondo me sta meditando l’addio. Lui ha capito che è terminato un ciclo, non è questione di soddisfazione reciproca, secondo me siamo arrivati a un punto in cui gli stimoli non ci sono più e un allenatore se ne rende conto. Bisognerà vedere chi sarà il dopo Allegri in base al quale cambieranno gli acquisti. Marcelo penso che lo prenderebbe lo stesso. Io penso che Allegri alla fine per questione di stimoli deciderà di andare via. Su Dybala sono convinto che anche lì ci sarà da fare qualche riflessione”.