RMC SPORT - Cerruti: "Piatek centravanti vero. Napoli snobba la gara"

Nel corso del primo tempo di Milan-Napoli di Coppa Italia a RMC Sport Live Show è intervenuto Alberto Cerruti, giornalista: "Piatek, un biglietto da visita da centravanti vero. Questo gol fa bene a tutti e non poteva partire in modo migliore. Anche Higuain era partito bene quindi per Piatek occorrerà la verifica del tempo. Ci sono demeriti del Napoli ma grande merito a Piatek perché ha fatto un gol da vero centravanti".

Il Napoli invece si è fatto sorprendere?

"Ricordiamo che anche in campionato il Napoli aveva regalato il primo tempo al Milan. Questa sera la storia si sta ripetendo con l'aggravante che il Milan è già in vantaggio. Credo che il Napoli anche inconsciamente ha un po' snobbato questa partita, come se stasera fosse quasi un'amichevole".

Fiorentina-Roma è anche Chiesa-Zaniolo?

"E' la sfida tra due talenti del nostro calcio anche se Chiesa ormai è una certezza. Sarà una sfida equilibrata perché sono due squadre che si equivalgono. Queste sfide di Coppa Italia sono belle perché sono secche, e alla fine arriva subito il verdetto".

L'Atalanta può battere la Juventus?

"L'Atalanta può fare il colpo. Se eliminassero i bianconeri non sarebbe una grande sorpresa sia per le condizioni dell'Atalanta sia per le condizioni della Juve che nelle ultime uscite ha sofferto. Domani sera per la Juventus sarà molto difficile".

Mihajlovic a Bologna, che ti aspetti dal suo ritorno?

"Mi dispiace per Pippo Inzaghi che si era impegnato al massimo in questa avventura. Il presidente ha parlato di squadra che ha fatto pietà e ha voluto prendere uno spogliatoio di polso che sappia farsi sentire. In questo senso la scelta di Mihajlovic può essere comprensibile, poi vedremo da domenica se ci saranno i segnali di risveglio".