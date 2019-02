RMC SPORT - D'Agostino: "Roma, Zaniolo un diamante da tutelare"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Gaetano D'Agostino, ex giocatore della Roma, a RMC Sport Live Show ha parlato così nell'intervallo di Frosinone-Roma: "La Roma è stata brava a rimediare allo svantaggio. Il Frosinone è partito con grande aggressività e ha trovato il gol in apertura ma poi la Roma ha saputo reagire bene. Dzeko ha trovato il pareggio e poi ha dato il via all'azione che ha portato al vantaggio proprio della squadra giallorossa".

Come valuti in generale la stagione della Roma?

"Sono tornato a Roma da poco e andrò a trovare Di Francesco che è un mister che stimo. La Roma è una squadra giovane anche se in questa piazza ci sono delle aspettative un po' troppo alte. La Roma oggi lo scudetto non lo può vincere ma è una squadra di grandi talenti che si sta giocando un posto in Champions e nel doppio confronto con il Porto oggi è avanti. Non vedo tutte queste critiche nei confronti della Roma".

Che pensi di Zaniolo?

"E' un diamante che va sgrezzato piano piano. La sua valutazione così è alta è certamente reale ma non salvaguarda la sua crescita. Gli hanno fatto bene gli anni deludenti perché da lì ha trovato la spinta per questa crescita. Adesso è uno dei più forti d'Europa e sono contento di come lo sta gestendo Di Francesco. Una panchina ogni tanto può anche fargli bene. Ripeto, per me Zaniolo è un diamante ma va tutelato".

Che pensi della vicenda Icardi?

"Non so cosa ci possa essere dietro. La situazione è stata così repentina che fa pensare che forse c'è qualche offerta dietro. Per me l'Inter ha fatto bene a fare questa scelta perché c'è una società e uno spogliatoio da salvaguardare. A giugno poi, a mente fredda si vedrà cosa succederà. Certamente se Icardi non avesse portato la fascia se ne sarebbe parlato meno".