© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente di mercato Oscar Damiani è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla trattativa Napoli-PSG per Allan.

"Allan potrà fare al caso del PSG, sopratutto per la Champions, ma vedo difficile fare questa operazione a gennaio. Trattare con De Laurentiis non è mai semplice e i giornali in Francia non parlano di questa maxi offerta al Napoli".

Sul passaggio di Boateng dal Sassuolo al Barcellona.

"Operazione che non riesco a capire, sarà stata portata avanti dall'agente di Messi, molto influente. Non credo che la direzione tecnica Braida-Abidal abbiano scelto questo giocatore".