© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni De Biasi, ex allenatore anche dell'Albania, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: "Nazionale? Cerchiamo di tenere il profilo basso per far crescere i nostri ragazzi. Abbiamo bisogno di una Nazionale con maggiore qualità perché le nostre squadre in Europa prendono sempre delle belle bastonate. Dobbiamo crescere molto e molti ragazzi devono maturare molto in fretta".