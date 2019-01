© foto di Federico De Luca

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, che ha parlato anche del problema sicurezza negli stadi in merito allo spostamento alle 15 di lunedì della sfida Genoa-Milan per motivi di ordine pubblico: "Bisogna far rispettare le regole altrimenti non si va da nessuna parte. Negli altri paesi la differenza è proprio il rispetto delle regole che ci devono essere. In Italia basterebbe prendere a esempio il modello inglese per cambiare le cose. E' un problema di cultura. Giocare a porte chiuse non risolve il problema. In Italia ci sono sempre grandi parole ma servono i fatti, altrimenti non si migliora mai. Da noi non c'è la certezza della pena. Sono stato 47 giorni in Russia per i Mondiali, non ho avuto mai un problema".