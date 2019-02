© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Live Show: "La Juventus contro l'Atletico Madrid? La Juve ci arriva bene perché il richiamo di gennaio è stato fatto proprio in vista della Champions. L'Atletico non arriva in un momento esaltante ma sicuramente saranno molto carichi per il doppio confronto con la Juve. Nei bianconeri è tornato al gol Dybala ma soprattutto sono tornati i difensori centrali. La Juve arriva al match nelle migliori condizioni possibile".