RMC SPORT - Esposito: "Lotta salvezza? Bologna avanti. Empoli lotterà fino alla fine"

L'ex attaccante Carmine Esposito, intervenuto su RMC Sport nel corso del 'Night Show', ha parlato della lotta salvezza con particolare attenzione all'Empoli, sua ex squadra: "Il Bologna con Mihajlovic ha messo una marcia in più. Ho visto un gran Bologna domenica, una squadra in salute e motivata. L'Empoli deve guardare più a SPAL e Udinese perché il Bologna ora ha davvero una marcia in più.

Quest'anno sta subendo tantissimi gol e per salvarsi occorrono due cose: un paio di attaccanti da 10 gol e una difesa che non prende gol. Quest'anno l'Empoli farà fatica fino alla fine. Il Bologna invece ha trovato una quadratura dietro mentre non riesce a fare gol. Spero che alla lunga l'Empoli possa giocarsela anche con il Bologna. Pensavo che Cagliari e Parma potessero essere invischiate nella lotta salvezza ma ora ci sono quattro o cinque squadre che lotteranno fino alla fine".