Carmine Esposito, uno dei grandi simboli dell'Empoli, commenta la vicenda del tecnico degli azzurri. Dopo il clamoroso e sempre più probabile addio di Dionisi destinato al Sassuolo, il club di Corsi deve scegliere il sostituto. "Sto seguendo tutto - dice a Tuttomercatoweb.com - e mi viene da ridere pensando a chi bacia la maglia. Ora comandano altri fattori ed è forse la prima volta che un tecnico lascia l'empoli dopo essere arrivato in A. Secondo me non si è comportato benissimo, poi ognuno fa come crede. La piazza di Empoli e il presidente Corsi dovevano avere un regalo migliore e non questo addio. Sono molto dispiaciuto".

Adesso si parla di Andreazzoli...

"Sì, ma non so che scelta potrebbe essere perchè mi pare che non si sia lasciato benissimo con l'ambiente. E in ogni caso la gente è arrabbiata per la vicenda Dionisi, i tifosi sono delusi".

Come si riparte ora?

"A Empoli ci sono le basi per iniziare il campionato e farlo nel migliore dei modi. Ma non mi sarei mai aspettato una vicenda del genere. Tra l'altro il Sassuolo non è neanche un quarto della storia dell'Empoli...".

Chi le piace come tecnico?

"Alvini ex della Reggiana e anche Venturato che sono anni sta facendo molto bene. Spero che il nuovo allenatore arrivi al più presto".