RMC SPORT - Fedele: "I giocatori del Napoli sentono troppo la pressione"

Enrico Fedele, ex direttore sportivo, a RMC Sport Live Show: "Il mercato del Napoli è freddo per gennaio. L'obiettivo di Giuntoli è Kouamé con il procuratore che ha dato il suo gradimento. Il Napoli a questo punto potrebbe anche dare un giocatore in prestito al Genoa per avere poi la strada più facile a giugno. Diawara non credo che possa partire perché è un tipo di giocatore che fa comodo al Napoli. Ancelotti deve cambiare qualcosa a livello di modulo se vuole raggiungere un traguardo in Europa".

Con questa rosa si può vincere l'Europa League?

"Sì a patto che i giocatori del Napoli non sentano la pressione nelle partite importanti. Il Napoli purtroppo toppa nelle partite importanti, lo ha fatto in Champions League e non solo. Il calcio è fatto di risultati e il Napoli non ha centrato l'obiettivo del passaggio del turno in Champions League. Il Napoli ha avuto il braccino, come mai? Perché i giocatori hanno sentito troppo la pressione. E' un momento in cui il Napoli non si sta esprimendo al meglio".

Se arrivassero 100 milioni di euro per Allan?

"Non credo esista una trattativa del genere. Se però fosse vero Allan sarebbe da impacchettare e vendere subito".

Chi comprerà il Milan?

"In attacco potrebbe arrivare Gabbiadini. A centrocampo forse Fabregas. Duncan? Non aiuterebbe a migliorare più di tanto la squadra. Visto l'infortunio di Biglia il Milan ha bisogno di un giocatore di caratura internazionale per puntare ad un posto in Champions League e Fabregas è un profilo del genere".

La Juventus prenderà qualcuno a gennaio?

"No anche perché in casa hanno una vera stella in prospettiva come Kean. Sarà il centravanti del futuro. Miranda? Secondo me l'Inter lo venderà, ma ho sentito che Ranocchia può andare all'Empoli. In questo caso Miranda rimarrebbe".

La Roma chi può prendere?

"La Roma deve trovare soprattutto un'alternativa a Dzeko perché se non segna lui chi li fa? Schick dopo quest'ultima prova positiva lo tengono ancora".

La Fiorentina ha fatto un affare con Muriel?

"Se è quello di tre anni fa sì, se è quello degli ultimi due anni no. Bisogna vedere in che condizioni è. Mi è sembrato strano che un giocatore con le sue caratteristiche non sia stato in grado di spaccare in Spagna. Tonali? Può essere un giocatore da Milan o Inter. E' un ragazzo intelligente che però ha poca fisicità ancora per essere un giocatore di grandissimo livello".