RMC SPORT - Fiorentina, Mirallas: "La Coppa Italia è un obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Kevin Mirallas ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del triangolare vinto dai viola a Malta, sede del ritiro invernale della Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport:

"È stato un test positivo, è importante giocare 45 minuti. Sono contento per Muriel, che alla prima da titolare ha segnato subito tre reti. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, l'obiettivo è fare una bella partita contro il Torino. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, ma con i granata non sarà facile. Più concorrenza davanti con Muriel? Non è un problema per me, sarà un problema per il mister. La squadra crede all'Europa, ma dobbiamo fare di più. Contro il Genoa abbiamo fatto una bella partita ma non sono arrivati i tre punti. Se facciamo 6-7 punti in più nel girone di ritorno possiamo conquistare l'Europa. La Coppa Italia? È un obiettivo importante, sia per noi che per i tifosi. Non sarà facile giocare a Torino. Cosa manca per l'Europa? Manca un po di concentrazione e qualche gol. Con una squadra così giovane è normale, ma io credo nei miei compagni perché hanno molta qualità"