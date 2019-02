Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Frosinone Edoardo Goldaniga ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria: “È una vittoria che ci permette di accorciare un po’ sulla zona salvezza, ci teniamo stretti questi punti e continuiamo a lavorare. Nelle ultime tre settimane ci sono stati dei passi in avanti, il gruppo ha la consapevolezza di poter fare grandi cose, stiamo lavorando per ottenere la salvezza. Dobbiamo cercare di arrivare consapevoli a ogni partita. Oggi abbiamo lavorato bene, abbiamo subito qualche calcio da fermo, ma tutto sommato abbiamo tenuto botta. Sapevamo che la Samp aveva un buon potenziale offensivo, abbiamo cercato di lasciargli meno spazio possibile. Sgambetto alla Juventus? Cerchiamo di lavorare in settimana cercando di portare a casa più punti possibili”.