RMC SPORT - Gautieri: "Dispiace per DiFra, Ranieri può far bene"

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport all'interno del Live Show, l'ex giocatore della Roma Carmine Gautieri ha commentato l’addio di Eusebio Di Francesco.

Sull’esonero di Di Francesco

"Nell'anno e mezzo di Eusebio ha raggiunto grandissimi risultati, come la semifinale Champions, poi terzo in classifica. I risultati sono dalla sua parte. Ha dimostrato di essere un allenatore importante, anche per come ho visto giocare la squadra. La partita di ieri è una storia a sé. Ma se si deve analizzare la sua esperienza a Roma, ha ottenuto ottimi risultati. Con il Liverpool, se fosse durata 5’ in più, magari andava in Champions. La Roma quest’anno può ancora lottare per il quarto posto e poi non ha mai avuto la squadra al completo per problemi fisici. Il calcio però è questo e va rispettata la scelta della società. Difficile programmare a Roma? Il progetto in Italia non esiste. Se ne parla sempre, ma qui alla minima difficoltà finisce in discussione l’allenatore. I risultati pagano. Tutti vogliono vincere subito, il calcio è questo. Aver valorizzato giovani importanti come Zaniolo, Schick, Under, non conta. Dispiace per Eusebio, l’ho passato anche io. Bisogna avere più pazienza, programmare davvero e proteggere il tecnico alla minima difficoltà. Spero possa cambiare questo aspetto in Italia. Chi si nasconde dietro ad una tastiera è uno sfigato, non bisogna andargli dietro. Oggi i social creano danni. Veniamo offesi da tanti, ci vorrebbe più controllo. Serve più controllo ed equilibrio".

Su Ranieri

"Sono stato allenato da lui, si vedeva che era importante. Quando è stato a Roma, se non perdeva con la Samp, vinceva lo scudetto. E’ un allenatore navigato, speriamo che possa raggiungere grandi risultati".