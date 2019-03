RMC SPORT - Gautieri: "Roma, i risultati sono dalla parte di Di Francesco"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport all'interno del "Live Show", l'ex giocatore della Roma Carmine Gautieri ha commentato l’addio di Eusebio Di Francesco ai giallorossi: "Nell'anno e mezzo di Eusebio, la Roma ha raggiunto grandissimi risultati, come la semifinale Champions, poi terzo in classifica. I risultati sono dalla sua parte. Ha dimostrato di essere un allenatore importante, anche per come ho visto giocare la squadra. La partita di ieri ha una storia a sé, ma in generale Di Francesco ha fatto bene. Se la gara col Liverpool fosse durata cinque minuti in più, magari i giallorossi avrebbero addirittura centrato la finale di Champions".