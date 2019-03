© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Ghisoni, giornalista e Conduttore de La giovane Italia, ha parlato all'interno del Live Show di RMC Sport: "Colidio ha fatto molto bene in Youth League e forse la valutazione dell'Inter è quella di valorizzare i giovani provenienti dal proprio settore giovanile. Colidio forse è ancora un po' indietro rispetto ad altri. Esposito invece è uno che sta scalando gerarchie in Primavera, è un 2002 che potrebbe venir fuori ma bisogna parlarne con molta cautela".

La Primavera del Cagliari ha giovani interessanti?

"Si parla sempre di Barella ma in realtà ci sono tanti giovani interessanti come Deiola che è nel gruppo attuale e ben visto da parte di tutti. Inoltre c'è Cragno, un '94, o Faragò, '93 che sta facendo un'onesta carriera. Poi dalla Roma è arrivato Pellegrini che sta facendo un'ottima stagione. Può dare tanto al Cagliari e a me ricorda Fabio Grosso per come sta in campo e per le movenze. Nell'Olbia ci sono tanti giovani che poi vedremo sicuramente protagonisti nel Cagliari".

Oggi Fiorentina-Sassuolo di Primavera con la vittoria degli ospiti. Nel Sassuolo Oddei sta scalando le gerarchie?

"Nel Sassuolo è cambiato l'allenatore della Primavera e ora è arrivato un tecnico esperto. Il Sassuolo ha questa caratteristica di riuscire ad essere una fotocopia della prima squadra. Stanno lavorando molto bene e hanno un gruppo molto interessante anche dal punto di vista dell'approccio. E' ancora un'isola felice dove si può ancora fare calcio. Non andrei a parlare dei singoli perché per Oddei stiamo parlando di un ragazzo 2002 ed è un giocatore ancora tutto da fare".