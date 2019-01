RMC SPORT - Inter, De Vrij amaro: "Stasera ci è mancato solo il gol"

© foto di PHOTOVIEWS

In zona mista, ai microfoni di RMC Sport, è intervenuto il difensore dell’Inter Stefan De Vrij che ha commentato così il pareggio di oggi contro il Sassuolo: “Zero gol subiti? Non si difende soltanto con la difesa, tutto parte anche da davanti. È sicuramente bello per noi difensori non prendere gol in casa da così tanto tempo. Boateng è bravo a venire incontro, è difficile da anticipare anche perché altrimenti si lascia spazio dietro. Bisogna comunicare bene con i compagni, penso che stasera lo abbiamo fatto abbastanza bene. I bambini oggi a San Siro? È stato diverso, ma molto bello per noi. Si sono fatti sentire. Si sentiva che erano ragazzi, spero si siano divertiti. Ci è mancato solo il gol stasera, purtroppo“.