RMC SPORT - Lazzari: "Allegri si fa rispettare. Allan è cresciuto"

© foto di Federico De Luca

Nel Live Show di RMC SPORT, Andrea Lazzari, ex giocatore di A e ora al Fano, è intervenuto per parlare di Serie C e non solo.

Sulla Serie C

"Abbiamo vissuto sulla nostra pelle la vicenda del Modena, che non ha neanche finito il campionato. Da un po’ di tempo si devono rifare le regole e sorvegliare che le società siano in regola per farle partire e finire il campionato. Si deve fare più attenzione".

Su Fano

"Sono molto soddisfatto, perché vivendo a Senigallia sono vicino. Abbiamo una squadra valida e giovani importanti che vengono dal Pescara".

Sui giovani

"Bisogna vedere se si hanno le possibilità di giocare. Giocare in Lega Pro è importante, subito dopo la Primavera".

Sull’Atalanta

"Quando andavo in giro, dicevo che avevo fatto le giovanili all’Atalanta. Ed era un bel biglietto da visita. Fa crescere i giovani, c’è una società organizzata. Prima con Ruggeri e ora con Percassi, che ha investito tanto. Se si continuano a sfornare così tanti giovani, vuol dire che c’è un lavoro importante dietro".

Su Allegri

"Quando era a Cagliari non era iniziata bene la sua avventura. Poi comunque ha fatto bene negli altri anni, è andato al Milan e ha vinto lo scudetto con una squadra normale, a parte Ibra. Non era facile continuare a vincere alla Juve, credo che sia merito tutto suo. Non è più integralista, cambia modulo, soprattutto durante la partita. Sa gestire il gruppo, riesce a tenere tutti, chi gioca di più e chi meno sullo stesso piano. Ti fa sentire parte del gruppo. E se lo porta dietro da sempre. Ha i risultati che ha perché è capace di farsi rispettare dai campioni".

Su Federico Chiesa

"Lo dicono i fatti che può avere una carriera luminosa. Ogni partita vedo che fa sempre la differenza, salta l'uomo e crea superiorità".

Su Allan e Muriel

"Muriel ha fatto intravedere le sue qualità. Subito due gol a Firenze, se continua così può far solo divertire. Allan è migliorato molto rispetto ad Udine, ha preso consapevolezza dei suoi mezzi".