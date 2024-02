Ufficiale Dopo la Samb, altra patata bollente per Manoni. È il nuovo tecnico del Fano

vedi letture

Dopo le dimissioni di mister Giovanni Cornacchini, il Fano "è lieta di annunciare che Manolo Manoni è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra", nel giorno che ha segnato anche l'esonero del Responsabile dell’area tecnica, il Sig. Giuseppe Dicuonzo. Un momento complicato per la formazione marchigiana, che dovrà tentare il tutto per tutto per salvare la stagione e centrare la permanenza nel Girone F di Serie D, che vede la formazione attualmente al terzultimo posto della graduatoria.

Manoni, che quest'anno ha guidato per un paio di partite la Pistoiese, è abituato a situazioni complesse, considerando che lo scorso anno ha salvato la Sambenedettese in una paradossale annata, che ogni domenica vedeva la squadra incerta sullo scendere in campo a causa del dissesto finanziario del club.