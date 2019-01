RMC SPORT - Malfitano: "Lozano-Napoli, trattativa va avanti. Mertens via"

© foto di PHOTOVIEWS

Attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il collega de La Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha affrontato gli ultimi temi legati al mercato della formazione partenopea.

Quante chance ci sono che Lozano possa prendere il posto di Mertens? "Credo esista una percentuale alta, so che la trattativa per Lozano sta andando avanti. Raiola lavora per portare il ragazzo a Napoli. Dico che all'80% Lozano arrivare al posto di Mertens, anche se lascio il 20% di possibilità al fatto che il belga possa trattare il rinnovo. Mertens ha chiesto un ingaggio alle cifre attuali per il nuovo contratto, circa 4,5 milioni di euro a stagione".