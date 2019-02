RMC SPORT - Manfredini: "L'Atalanta può andare in Champions League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del primo tempo di Atalanta-Milan a RMC Sport Live Show ha parlato l'ex giocatore nerazzurro Thomas Manfredini: "Mi mancava tanto lo spogliatoio e così ho deciso di accettare l'offerta de La Fiorita che mi cercava già da tempo".

L'Atalanta in Champions League è fantascienza o realtà?

"Io direi che l'Atalanta può raggiungere un piazzamento Champions anche se tanto passa dalla gara di questa sera, uno scontro diretto che giocano in casa".

Qual è il punto di forza di Gasperini?

"E' l'allenatore che rende al massimo dove c'è un tifo caldo dove può contare su una squadra aggressiva. A Gasperini serve un ambiente unito per fare bene. Inoltre ha la personalità di far giocare tanti giovani, Gasperini è uno che non ha paura di dar fiducia ai ragazzi".

Cosa ha sbloccato Gasperini in Zapata?

"Sicuramente l'aspetto mentale ma l'Atalanta gioca con un sistema che favorisce molto i centravanti. Gasperini è un allenatore capace di valorizzare i suoi attaccanti. Zapata oggi ha trovato grande consapevolezza nei propri mezzi e questo gli era sempre mancato in carriera".

Atalanta è un caso unico anche a livello giovanile?

"Sì è certamente tra le migliori a livello mondiale. A Bergamo i giovani vengono rispettati e fatti crescere senza troppe pressioni. Nell'Atalanta non c'è la pressione che invece possiamo trovare in altre piazze. A Bergamo il giovani è trattato come tale e può crescere mentre altrove vogliono tutto e subito anche dai ragazzi".

Zaniolo, l'unico rischio è la pressione esterna?

"Di Francesco sa gestire e far crescere i giovani, lo ha già dimostrato al Sassuolo. Zaniolo ci sta mettendo tanto del suo perché sta facendo vedere tante belle cose. Di Francesco è un allenatore moderno capace di dar fiducia e valorizzare i giovani".