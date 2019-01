© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino (grande ex di Napoli e Atalanta) ha parlato del momento del momento vissuto da Marko Pjaca suggerendogli un cambio di ruolo: “Ho visto passare un grande interista come Nicola Berti da ala a mediano: può succedere anche per Marko. E' sicuramente un'idea. Anche Salvatore Bagni iniziò la carriera da attaccante e poi con Castagner divenne un grande mediano. Quando un giocatore non fa il salto di qualità, si cerca di ottimizzare le sue qualità in altri ruoli. Pjaca ha quelle caratteristiche per arretrare il suo baricentro e giocare nella linea dei centrocampisti: Bagni ci ha vinto lo scudetto a Napoli in quella posizione di campo. - conclude Marino – Un suo addio? Non penso che vengano messe in giro certe voci sull'addio per strategia: secondo me la Fiorentina ha valutato che in allenamento il giocatore ha dato qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto vedere in campo. Io credo a Pioli e Corvino se dicono che vogliono tenere a Firenze Pjaca".