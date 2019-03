L’ex bianconero Domenico Marocchino è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’: “L’Atletico Madrid? Ci vuole una follia calcolata. Bisogna giocarsela con estro, che è un po’ una cosa che manca ai giocatori della Juve. Ricordiamoci che nelle tre partite che la Juventus ha giocato contro questa squadra non ha mai fatto un gol, l’Atletico ha un’organizzazione difensiva molto buona, mi ricorda il Torino di Radice. È una squadra tosta, ma il calcio è così”.

Giocheresti in maniera offensiva? “Il calcio si divide in teoria e in pratica, possiamo dire di volerli chiudere lì, ma non è facile. All’andata man mano che la partita andava avanti tutta la squadra mi sembrava rendere al di sotto della media. Sarà una partita difficilissima, sicuramente non devi prendere gol. Nel calcio a volte bisogna stravolgere le cose, perché non marchiamo a uomo Griezmann? Bisogna francobollarlo”.