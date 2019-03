RMC SPORT - Micheletti: "Più facile l'addio di Allegri dell'esonero di DiFra"

Giorgio Micheletti, opinionista di RMC Sport, ha parlato nel corso del "Live Show" soffermandosi sulla Roma e sulla Juventus: "E' una formazione che rappresenta una risposta al derby perso e a chi dice che questa potrebbe essere l'ultima partita di Di Francesco. In questi campi, se vai pensando di difendere il vantaggio è la volta che ne prendi 3. Credo che Di Francesco finirà comunque la stagione perché un esonero non avrebbe senso. Qual è l'allenatore che prende questa suadra ora per soli due mesi? Dovresti prendere subito il tecnico dell'anno prossimo ma mi pare difficile. Sousa? Potrebbe essere un'idea per fare un anno e mezzo, ma non ci credo. Mi rimane più facile pensare più a una Juve senza Allegri rispetto che all'esonero di Di Francesco. Ho la sensazione che se non ribalta l'Atletico, ci può stare che decida di salutare avendo comunque già vinto lo scudetto con largo anticipo. Se scelgono Zidane è perché poi ci resta. Tutti quelli che potrebbero valere il post Allegri, sono fermi e quindi potrebbero entrare tranquillamente con due mesi d'anticipo, come Conte e Pirlo per esempio. Icardi? L'incontro di oggi è in perfetto stile Marotta. Lui ha capito che lo scontro frontale voluto e cercato dallo spogliatoio non serve e a nessuno. Marotta vuole preservare il valore di Icardi ma anche la stagione dell'Inter. Penso che Spalletti potrebbe restare col cerino in mano, però lui sa benissimo come gestire questo tipo di situazioni. Penso che alla fine Icardi rientrerà, senza fascia, ma con l'argentino che comunque andrà via. Penso che Spalletti, tra l'altro, non sarà più il tecnico dell'Inter dopo la fine della stagione. Credo che Allegri possa essere il prossimo tecnico dei nerazzurri. Guardiola-Juventus? Lui e Zidane sono i più "pensati" dalla società bianconera. Lui soddisferebbe la voglia di calcio di Ronaldo. Zidane lo accontenta, ma Guardiola è un passo avanti da un punto di vista del gioco. Corsa Champions? Il Milan è la squadra più coesa e determinata per arrivare in Champions. E' l'unica delle tre squadre che si rispecchia a pieno nel proprio allenatore. Gattuso si è sempre messo lui davanti agli altri, anche quando le colpe non erano le sue. Sono loro i più accreditati a centrare la qualificazione".