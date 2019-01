Fonte: Dal nostro inviato, Arturo Minervini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, intervistato da RMC Sport dopo il 2-1 alla Lazio, ha parlato così: “Siamo contenti, non era facile. Abbiamo affrontato una squadra molto forte e siamo contenti per il risultato a nostro favore. Ora testa al Milan, ci aspetta un’altra gara difficile contro una squadra di livello che vorrà far bene a San Siro. Tanti pali? Abbiamo avuto sfortuna, ma l’importante era vincere stasera. Ruolo? Mi sono trovato bene sia a sinistra che a centrocampo. Sono contento perché adesso mi sento bene fisicamente e spero di continuare la stagione così”.