© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex giocatore e opinionista di Sky Sport, su RMC Sport commenta il cammino delle milanesi, partendo dall'Inter: "Ho notato una certa ripresa. Marotta vuole intraprendere un percorso ben preciso a livello di regole e di comportamenti, sia in campo ma soprattutto fuori. Ci sarà un miglioramento che riporterà la società alla sua dimensione storica. Il derby? Adesso l'Inter è dietro al Milan in campionato dal punto di vista dell'identità di squadra. Gattuso è fondamentale: ha una squadra qualitativamente inferiore a Spalletti ma conosce i propri limiti e li trasmette ai giocatori".