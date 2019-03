RMC SPORT - Onofri: "La Juve più forte di sempre. Milan meglio dell'Inter"

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex giocatore e opinionista di Sky Sport, su RMC Sport:

Dove arrivano i demeriti dell'Atletico e dove i meriti della Juve?

"Credo siano molti di più i meriti della Juventus. Non ne ero sicuro, ma me la sarei aspettata una prestazione del genere. Nelle ultime settimane la squadra di Allegri si è preparata molto bene, gradualmente. La rosa attuale è la migliore in tutta la storia bianconera".

Su Allegri:

"Non ha una propria identità di gioco che si riconosce immediatamente. Ma sa interpretare le partite alla perfezione".

Sorpreso da Spinazzola e Bernardeschi?

"No e non lo dico per presunzione. Quando vidi giocare Spinazzola nel Siena gli riconobbi immediatamente delle qualità di altissimo livello. Poi all'Atalanta, grazie anche a Gasperini, è riuscito a ottenere il massimo. Stesso discorso per Bernardeschi, già a Crotone si capiva che avrebbe calcato terreni prestigiosi".

Sulla crisi dell'Inter:

"Ho notato una certa ripresa. Marotta vuole intraprendere un percorso ben preciso a livello di regole e di comportamenti, sia in campo ma soprattutto fuori. Ci sarà un miglioramento che riporterà la società alla sua dimensione storica".

Domenica ci sarà il derby di Milano...

"Adesso l'Inter è dietro al Milan in campionato dal punto di vista dell'identità di squadra. Gattuso è fondamentale: ha una squadra qualitativamente inferiore a Spalletti ma conosce i propri limiti e li trasmette ai giocatori".

Il Napoli dovrà temere il Salisburgo domani?

"Dovrà stare attento ma ha molte possibilità di passare il turno. Nonostante a livello di gioco credo sia ancora lontano, Ancelotti ha superato Sarri nella gestione del gruppo, valorizzando il prodotto Napoli in modo totale. Chiunque entra in campo sa quello che deve fare".