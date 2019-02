© foto di Alberto Fornasari

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato e direttore generale dell'Inter, è intervenuto durante l'RMC Sport 'Live Show' per analizzare il caso Icardi: "Reazione corretta dell'Inter con un giocatore che sta tirando la corda. Icardi non deve fare braccio di ferro con la società, che invece deve mantenere una linea molto forte: deve fissare dei limiti invalicabili. Marotta è una persona capace, brava e seria, saprà indicare al club il modo di comportarsi. Ma siamo sicuri che sia stata una mossa dell'Inter? Magari è Icardi che sta innescando tutto ciò per ottenere altro. Questa potrebbe essere un'altra chiave di lettura".

Adesso cosa potrà succedere?

"Mi aspetto una reazione molto positiva dagli altri giocatori, che avranno capito di doversi comportare in modo ancora più professionale".

La Lazio ce la farà contro il Siviglia?

"Sarà una partita complessa, ci sarà da battagliare molto. Questa Lazio non mi dispiace, può supplire all'assenza di Immobile con un maggiore impegno degli altri attaccanti. Sono convinto che i biancocelesti faranno una bella figura".