RMC SPORT - Pazienza: "CR7 top, ma va elogiata tutta la Juve"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Juventus, su RMC Sport 'Live Show'

La Juventus dopo aver eliminato così l'Atletico diventa la favorita in Champions?

"Sono d'accordo, la Juventus ora è la favorita. Non mi aspettavo però che i bianconeri riuscissero a passare, sono sincero, l'Atletico è una grande squadra sia a livello mentale che fisico. Il peso di Ronaldo? Sposta gli equilibri, ci si aspettava esattamente questo, ma a me non piace minimizzare il lavoro di tutti gli altri suoi compagni di squadra. Tutta la Juventus ha fatto una partita straordinaria, compreso Alllegri".

Come è venuta in mente ad Allegri l'idea di mettere Can terzo di difesa?

"Allegri voleva creare una superiorità numerica partendo dal basso, quindi tre difensori contro due attaccanti, per superare facilmente la prima linea di pressione dell'Atletico. La squadra di Simeone ha osato poco, si è schiacciata tanto con tutti i giocatori dietro la linea della palla. Ci sta che prima o poi prendi gol dopo una partita in difesa".

Deve stare attento il Napoli a Salisburgo?

"Nei giorni scorsi ho ascoltato un'intervista a Koulibaly, un vero leader, e mi è piaciuta molto. Ha fatto subito presente che chi sostituirà i titolari si farà trovare pronto. Bisogna approcciare bene la partita mentalmente e non fare, per esempio, come la Lazio l'anno scorso. Il Napoli ha i valori per puntare a vincere la finale d'Europa League, ma nel calcio non c'è mai nulla di scontato".

Per l'Inter quanto è difficile non pensare al derby di domenica?

"Conosco bene Spalletti, non permetterà ai suoi giocatori di avere delle leggere distrazioni. Se l'Inter affronterà male la partita di domani, si porterà degli strascichi anche domenica: andrebbe così a complicare e danneggiare due partite".