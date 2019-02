RMC SPORT - Ponciroli: "Mai nella vita mi priverei di Dybala"

Nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto il giornalista Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, per fare un punto sul momento della Juventus:

Sullo scambio Dybala-Salah: “Aggiungo due fattori che per me sono determinanti. Il primo che indagando con colleghi inglesi mi hanno ribadito che non solo sarebbe uno scambio ma la Juventus dovrebbe metterci anche dei soldi e questo mi fa pensare che sia uno scambio fallo. Poi Salah guadagna 11,5 milioni all’anno, aumentare ancora il budget dedicato agli stipendi non mi sembra il massimo”.

Sulle possibili cessioni: “Condivido su Douglas Costa e Alex Sandro, io nella vita mai mi priverei di Dybala. Su questo sono arcisicuro. Spero che la Juventus lo trattenga perché sono convinto che se dovesse perderlo ci sarebbe la sensazione che un top player se n’è andato. Credo abbia le possibilità di riprendersi anche in questa stagione non negativa ma difficile. Dybala dimostrerà il suo valore quando serve, ovvero al Wanda Metropolitano. Entrerà nella ripresa e sarà decisivo”.

Su Zaniolo: “Se Zaniolo dovesse andar via a Roma ci sarebbe una rivoluzione. A Roma c’è già chi lo vede come erede di De Rossi al posto di Florenzi. Non è romano ma è l’unico che accende il cuore dei romani. Un ragazzo così giovane, con questa forza fisica, sembra Pogba. Non credo che la Roma possa permettersi di cederlo nemmeno in presenza di un’offerta monstre. Penso bisognerà aspettare almeno un paio d’anni per poterci provare. In molti mi dicono che è stato Spalletti a volere a tutti i costi lo scambio con Nainggolan”.