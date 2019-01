RMC SPORT - Pusceddu: "Barella lo vedrei molto bene all'Inter"

A RMC Sport 'Live Show' ha parlato oggi l'ex giocatore Vittorio Pusceddu: “Barella? È un ragazzino del '97, che giocando acquisterà ancora più sicurezza nei propri mezzi. L'anno scorso era il suo primo campionato, adesso sta giocando con più lucidità ed esperienza, evitando così tanti cartellini gialli. Dispiace la sua cessione futura, ma sarà necessaria per rimpinguare le casse della società, che farà fatica a dire no. Per il gioco che ha lo vedrei molto bene all'Inter, anche se non so se Spalletti rimarrà".