RMC SPORT - SPAL, Colombarini: "Miglioreremo la rosa e qualcuno partirà"

Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, dopo il pareggio col Bologna è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "La squadra, anche in queste partite in cui ha raccolto poco, ha giocato. Ricordo buone prestazioni, il gioco c'è stato. Ora vedremo se riusciremo a migliorare questa rosa, ma non credo che ci saranno grosse operazioni. Siamo lì con le altre, sappiamo di dovercela giocare fino alla fine".

Il Chievo non vuole cedere Giaccherini? "Il mercato è ancora lungo. Il Chievo giocherà domani, poi avrà un'altra partita, poi negli ultimi due o tre giorni ci sarà la maggior parte dei movimenti. Finora s'è mosso poco, vale anche per noi".

Cercate un difensore e un centrocampista? "Dal mio punto di vista la società non ha nessun obiettivo particolare. Allenatore e direttore sportivo scelgono dove intervenire. Sicuramente qualche giocatore se n'è andato, la rosa è stata sfoltita e ora abbiamo la possibilità di acquistare qualcuno".

Andrà via qualcun altro? "Qualche giocatore che ha manifestato l'idea di giocare altrove c'è. Vedremo, ma è probabile che qualcos'altro ci sarà. Non ci saranno partenze eccellenti".

Su Valdifiori: "Oggi m'è piaciuto tanto, abbiamo verticalizzato di più rispetto ad altre partite. E' un valore aggiunto per il girone di ritorno, ha dimostrato le sue qualità".