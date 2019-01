RMC SPORT - Tenerani: "Corvino ha anticipato tutti su Traorè"

Mario Tenerani, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così della Fiorentina e non solo: “La Fiorentina aveva impostato il mercato con operazioni in prestito, poi avevano quasi chiuso per Obiang a 11 milioni, sfumato, hanno girato quei soldi a Empoli per non farsi soffiare Traorè da altre squadre. Il discorso Diawara non è ancora chiuso e la Fiorentina potrebbe trovare una soluzione anche per il giocatore del Napoli. La Fiorentina si è resa conto che non si può permettere di restare fuori per il terzo anno dall’Europa, e inoltre sanno già che in estate ci saranno delle uscite”.

Come valuti la gestione di Higuain da parte del Milan?

“Francamente non capisco perché si è agito così. La mia idea è che è esplosa la questione Higuain e hanno cercato di rimediare in qualche modo ma non ci sono riusciti. Non posso pensare che il giocatore sia rimasto fuori per la febbre. Deve essere successo qualcosa nel trasferimento del Milan in Arabia Saudita. Il Milan deve ricostruirsi, non è paragonabile a quello di prima con Berlusconi. Ci sono almeno tre squadre più forti del Milan in questa Serie A”.