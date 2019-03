© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come sarà il Torino del futuro? Ne parla Urbano Cairo, presidente granata, attraverso RMC Sport. "Noi vogliamo sempre cercare di fare passi avanti. La campagna acquisti di quest’anno è stata ottima, con investimenti importanti e tenendo tutti i nostri migliori giocatori. Abbiamo prestato in giro per le squadre elementi come Niang, Ljajic, Bonifazi. Edera, Milinkovic-Savic. Abbiamo prestato giocatori di primissimo livello. Abbiamo buonissimi giocatori anche per il futuro", le parole di Cairo.