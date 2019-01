RMC SPORT - Volpecina: "Barella-Napoli? Difficile, ma si troverebbe bene"

© foto di Alberto Maddaloni

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, ha parlato di mercato e non solo l’ex Napoli e Fiorentina Giuseppe Volpecina.

«Barella? Si è scatenata un’asta notevole. Ora è difficile per il Napoli arrivare prima delle altre, bisognava muoversi in anticipo. Nell’ultimo periodo gli azzurri hanno fatto fatica a vincere la concorrenza. Farebbe molto comodo perché ha qualità, è duttile e per questo sarebbe un grandissimo acquisto. Credo che in questa squadra si troverebbe molto bene. Il Cagliari non vorrà privarsene facilmente. Partenze? Hamsik è un forte indiziato, Allan ha offerte importanti, ma al momento non vedo esuberi. Il club ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani da affiancare con logica ai più esperti. Hamsik arrivò dalla Serie B e guardate cos’è oggi per il Napoli. Ancelotti? Sta facendo turnover notevoli e questo permette ai ragazzi di trovare maggior spazio. Non è facile dare minutaggio a tutti quando le rose sono così folte. Diawara si trovava meglio con Sarri, troverà comunque poche possibilità di stare in campo e, non a caso, ha chiesto la cessione. Chiesa? Con tutto l’amore che ho per la Fiorentina, dico che a giugno verrà ceduto. Merita di andare in un club più prestigioso e vincere trofei. La Viola, d’altra parte, di fronte a una cifra importante lo lascerebbe anche partire. Muriel? Ne avevano bisogno, sa fare gol e darà una grossa mano a Pioli».