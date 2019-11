Fonte: inviato a Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Battere il Napoli significherebbe per il Liverpool conquistare con un turno di anticipo gli ottavi di finale in Champions League. E poi magari ‘riposare’ a Salisburgo, nell’ultima gara del girone. Ma Andy Robertson preferisce guardare soltanto a domani sera: “Non ci pensiamo. È ovvio che le cose potrebbero essere diverse con gli austriaci. Ma non sto pensando di vincere domani per non andare a Salisburgo. Voglio vincere perché voglio vincere, tra l'altro una qualificazione anticipata sarebbe la prima volta da quando sono qui".