Rodrigo su Valencia-Atalanta: "Visto quello che è successo, non si doveva giocare"

Rodrigo, attaccante del Valencia, è tornato a parlare della famigerata sfida tra Taronges e Atalanta, di cui in Spagna si parla in termini non molto positivi dopo la querelle tra il club iberico e Gasperini: "Forse quella partita non si sarebbe dovuta giocare con tutte le circostanze che abbiamo appreso a posteriori. I nostri obiettivi? Non cambiano: chiudere fra le prime quattro e qualificarci per la Champions".