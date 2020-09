Rodriguez nel mirino della Lazio, il tecnico del Monterrey: "Possibilità da non lasciarsi sfuggire"

Carlos 'Charly' Rodriguez, centrocampista del Monterrey, è uno dei giocatori accostati alla Lazio in questa finestra di mercato. Il tecnico del club messicano, intervenuto in conferenza, stampa, ha parlato del futuro del classe '97: "Non ho parlato con lui perché mi hanno detto che non c'è nulla, preferisco lasciarlo tranquillo, che si concentri solamente sul calcio. Certo è che se andasse via un giocatore del genere, la squadra si indebolirebbe. Tuttavia, ci sono possibilità che non si possono lasciar sfuggire, e se è una di queste, giocare in un grande club d'Europa, che sia la benvenuta. Se non accadrà, allora rimarrà qui, dando il meglio per il Monterrey".