Roma, a volte ritornano: Schick ed El Shaarawy verso una nuova avventura nella Capitale

L’estate scorsa il passaggio in prestito al Lipsia per molti era stato il segnale di un addio di Patrik Schick alla Roma. In giallorosso il ceco non era riuscito ad imporsi e la Bundesliga rappresentava una sfida tutta da affrontare. Qualche mese più tardi, quasi 12 però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club giallorosso starebbe valutando di riprendersi l’ex Sampdoria, complice anche la scarsa voglia del Lipsia di investire 29 milioni di euro su un giocatore che ha fatto bene ma non tanto da giustificare un esborso del genere in piena crisi economica da Coronavirus.

Possibile anche un altro ritorno nella Capitale: quello di Stephan El Shaarawy. L’attaccante si è detto pronto a rinunciare al maxi ingaggio pattuito con lo Shanghai pur di tornare in Italia e la Roma sembra pronta a riprenderlo. Manca un accordo sul valore del cartellino del giocatore ex Milan.