Roma, accelerata per Mancini: l'affare può essere chiuso in giornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Accordo trovato: Gianluca Mancini sta per diventare un giocatore della Roma. Secondo ReteSport sarebbe stata trovata un'intesa con l'Atalanta a 21 milioni di euro di base fissa più 4 di bonus variabili. Da scogliere il nodo sulle modalità di pagamento. Il ds Petrachi vorrebbe chiudere in giornata: prestito gratuito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi condizioni facilmente raggiungibili e la possibilità di diluire il pagamento in più annualità.