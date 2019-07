Roma, accordo per la cessione di Soleri al Padova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edoardo Soleri lascerà la Roma nelle prossime ore. Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha trovato l’accordo per la cessione dell’attaccante 21enne al Padova. Ritorno in Italia, dunque, dopo le esperienze allo Sporting Braga e all'Almeria. Alla Roma andrà una percentuale su una futura rivendita.