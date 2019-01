© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo (ma anche di Herrera, per il quale è molto vicino all'accordo per giugno prossimo con Monchi, ndr), ha smentito un incontro con la società per il rinnovo del gioiellino ma tranquillizzato i tifosi circa il destino del giovante fantasista: "Non penso che ci saranno problemi per il rinnovo. Le dico che non abbiamo ancora avuto un incontro con la società, ma credo che andrà tutto per il meglio", le sue parole a Tele Radio Stereo.